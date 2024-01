Ein Investmentfonds, der überwiegend in Aktien investiert. Eine Aktie verbrieft ein Teilhaberrecht an einer Aktiengesellschaft. Der Fonds wird so zum Teilhaber der Unternehmen und ist damit an deren Gewinnen und Verlusten beteiligt. Die Erträge ergeben sich aus eventuell ausgeschütteten Dividenden und Kurssteigerungen der Aktie. Mit Aktienfonds lässt sich gezielt in Branchen (Branchenfonds), Regionen (Länderfonds) oder auch Unternehmen unterschiedlicher Größe investieren. Weil Aktienfonds konjunkturell bedingten Schwankungen und unternehmensspezifischen Risiken unterliegen, setzt diese Anlageform eine gewisse Risikobereitschaft voraus. Eine lange Haltedauer sowie eine breite Streuung der im Fonds enthaltenen Werte vermindern das Risiko jedoch beträchtlich.