New22-Diverse Base plus Picking

Handelsidee

Nach dem Einbruch am Aktienmarkt Anfang 2022 habe ich mich für einen Neuanfang mit "buy the dip" entschieden. Das Portfolio ist dennoch längerfristig orientiert und soll eine breite internationale und sektorübergreifende Basis erhalten, die vornehmlich mit ETFs abgedeckt wird.

Akzentuiert werden soll dies mit Schwerpunkt-ETFs und Einzelaktien in den Sektoren Digitalisierung und Biotech sowie ggf. anderen als spezifisch interessant oder zukunftsweisend erscheinenden Unternehmen anderer Branchen, auch mit längerfristigem Horizont. mehr anzeigen