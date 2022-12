Quality and Timing

In diesem Dachwikifolio sollen Musterdepots gehalten werden, die nach meiner Ansicht gute Entwicklungschancen haben. Erklärungen zu Misserfolgen und Erfolgen des bisherigen Handelns sollten vorhanden und für mich nachvollziehbar sein. (Quality) Die Investitionsquote soll in Abhängigkeit von der Marktsituation gesteuert werden. In Symbolen gesprochen: Auf dem Bärenmarkt ein- auf dem Bullenmarkt verkaufen (Timing).