Der "RDK World - Aktien Krypto Gold" ist ein breit aufgestelltes Weltwikifolio aus Industrie- und Schwellenländern.



Aufteilung

In diesem Wikifolio soll grundsätzliche folgende Aufteilung realisiert werden:

Es wird grundsätzlich angestrebt ca. 50 % breit gestreut in Industrieländer zu investieren.

Es wird grundsätzlich angestrebt ca. 25 % breit gestreut in Schwellenländer zu investieren.

Es wird grundsätzlich angestrebt ca. 10 % in Rohstoff-Zertifikate (Gold und Silber) zu investieren.

Es wird grundsätzlich angestrebt ca. 10 % in Kryptowährungs-Zertifikate und Blockchain-ETFs zu investieren.

Es wird grundsätzlich angestrebt ca. 5 % in REITs (real estate investment trusts) zu investieren.



