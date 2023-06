Best Small- and Midcaps Europe

Abbildung der Top europäischen Aktien mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung. Hauptkriterien für die Titelauswahl: - Hohes Wachstums- und damit Renditepotenzial. - Positive Fundamentalanalyse - Die Titelauswahl und -gewichtung erfolgt unter Beurteilung von Nachhaltigkeitskriterien und der EU-ESG- Richtlinien. Risikomanagement und Haltedauer: Um das Risiko zu minimieren, wird wie folgt vorgegangen: 1) Jede Aktie soll nach Kauf sofort mit einem Stop Loss versehen werden, der sich entweder an der Volatilität der letzten Handelstage der Aktie (ATR) oder am Chartmuster orientiert. 2) Es ist beabsichtigt, den initialen Stop-Loss so zu setzen, dass immer nur ein kleiner Prozentsatz des Gesamtkapitals pro Trade riskiert wird. 3) Der Stop-Loss soll auf Tagesbasis überprüft und nachgezogen werden, sobald sich die Aktie positiv entwickelt. Basierend auf diesem Risiko-Managementansatz kann die Haltedauer der Aktien je nach Performance wenige Tage bis hin zu mehren Monaten oder auch Jahren betragen.