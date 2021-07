Besser als dir Profis

Handelsidee

Wachstum mit den Besten - doch wer sind die?

Unsere Dax Schwergewichte? Die dicken amerikanischen, oder ??

Ich habe da im Internet die sogenannten Aktien-Champions gefunden. Das sind Aktien, die:

- seit mind. 10 Jahren stetig steigende Kurse vorweisen können

- stetig steigende Dividenden vorzuweisen haben.

- In Krisenzeiten weniger heftige Rückschläge erleben als der Rest

des Marktes

Ich habe dazu eine Liste von ungefähr 100 Werten aufgestellt, mit denen ich hauptsächlich "arbeiten" möchte. Alle in dieser Liste haben in den letzten 10 Jahren 10% Kurssteigerung p.a. oder (sehr viel) mehr vorzuweisen.

Die Zusammensetzung soll mit einer ungefähren Aufteilung ungefähr so aussehen:

- 35-40 % Elektronik/Neue Technologien, Hard- und Software.

- 20-25 % Handel und Konsum

- 10-15% Finanzprodukte (das bargeldlose Zahlen wird sich

verbreiten, ob es uns passt oder nicht.)

Bemerkung zur Startzusammensetzung:

Meine Start-Werte haben in der Rückrechnung seit Januar 2013 (8 Jahre) eine Kurssteigerung um 700% geschafft und das ohne einen einzigen Aktienaustausch. Ich bin gespannt, ob es in Zukunft genau so gut klappt. Da die Börsenindizes trotz vieler Krisen alle (!!!) seit ihrer Existenz unerschütterlich gestiegen sind, glaube ich aber an den Erfolg. Aber natürlich ist immer zu bedenken:

Die Vergangenheit ist keine Garantie für die Zunkunft.

Daher werde ich die Entwicklung der Werte alle drei Monate überprüfen und ggfls. austauschen auch um ein Gleichgewicht der einzelnen Sparten zu erhalten.



Randgedanken:

Solange der Kapitalismus besteht, sind die Unternehmen gezwungen zu wachsen. Wenn man daran glaubt, wie ich, ist es eine bessere Idee, sich an denen, die wachsen zu beteiligen als tatenlos der Inflation zuzuschauen, die viele der sogenannten Experten als Schreckgespenst an die Wand malen.

