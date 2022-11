Siberian Tiger Aktien High Risk

Das Portfolio soll in Aktien von weltweit börsennotierten Unternehmen investiert werden, die durch eine niedrige Bewertung hervorstechen oder eine sehr gute Unternehmensentwicklung erwarten lassen. Die Auswahlkriterien können sich über die Zeit hinweg ändern. Die Haltedauer kann zwischen unter 1 Tag bis mehrere Jahre variieren und ist somit nicht eingeschränkt. Neben Aktien kann auch eine beliebig hohe Position an risikolosen Barmitteln gehalten werden. Es wird angestrebt, langfristig eine überdurchschnittliche Aktienrendite zu erwirtschaften. Derivative Instrumente werden nicht eingesetzt. Das Portofolio wird zeitweise oder dauerhaft hohe Konzentrationen auf einzelne Aktien aufweisen, so dass ein deutlich erhöhtes Risiko gegenüber klassischen Aktienfondsanlagen in Kauf genommen werden muss.