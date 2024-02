Schnelles Handeln kurz und lang

Es wird in diesem wikifolio überwiegend versucht Aktien über klassische Optionsscheine (OS) in Trendrichtung zu handeln. Des Weiteren besteht die Möglichkeit auch direkt Aktien aus Deutschland, Europa und den USA als Investments in diesem wikifolios zu haben. Hierbei können charttechnische und fundamentale Indikatoren, z.B. gleitende Durchschnitte, sowie Relationen verschiedenster Kennzahlen zum Aktienkurs Teil der Entscheidungsfindung sein. Es wird angestrebt, dass jede Einzelposition mit rund 5% des wikifolios eröffnet wird. Der Anlagehorizont dieses wikifolios soll grundsätzlich kurzfristig sein.