Best of Crypto

Handelsidee

Kryptowährungen und die zugrunde liegende Blockchain-Technologie gehören unseres Erachtens zu den revolutionären Technologien der Zukunft. In diesem wikifolio soll deshalb in der Regel in Kryptowährungen und Unternehmen mit hohen Krypto-Beständen mittels Aktien, ETFs/ETCs und sonstigen Anlagezertifikaten investiert werden. Zudem wird beabsichtigt, in Unternehmen zu investieren, die von der Blockchain-Technologie profitieren werden. Im Fokus stehen auch Unternehmen, die sich mit dem digitalen Bezahlen (im weitesten Sinne) befassen. Die Anlageentscheidungen sollen in der Regel auf Grund von fundamentaler und technischer Analyse getroffen werden. Der Anlagehorizont soll grundsätzlich mittel- bis langfristig sein. mehr anzeigen