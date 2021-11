Smart Invest Global Trends

Handelsidee

Strategie

Die Grundidee beläuft sich auf einen Mix zwischen Aktien und Derivaten, welches Optionsscheine, Hebelprodukte sowie Zertifikate nutzt.



Anlagehorizont:

Investiert wird in Aktien welche ein gesundes KGV aufweisen und sich in einem soliden Aufwärtstrend (Zeithorizont +5 Jahre) befinden.



Diversifikation:

Es wird versucht gleichmäßig in Indizes und Werte aus verschiedenen Sektoren zu investieren (Tech, E-Mobilität etc.) sowie eine globale Diversifikation durch die Abbildung verschiedener Indizes zu erreichen.



Zielsetzung:

Die angestrebte Wertentwicklung p.a beläuft sich auf +50% mehr anzeigen