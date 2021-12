Aktien-Performer

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

So nach meinem seit Sept2016 laufenden spekulativ ausgerichteten wikifolio eröffne ich hier ein wiki welches nur Aktien beinhalten wird und somit deutlich konservativer in der Auswahl der Produkte ist. Ich setze hier wie auch im spekulativem wiki auf Trendaktien wobei ich auch hier innerhalb meiner Positionen trade werde um charttechnische Signale zu nutzen. Trotz der deutlich konservativeren Ausrichtung ist das Ziel mittel bis langfristiger den MSCI World und die großen Indizes in der Performance zu schlagen.