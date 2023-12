Asset Class Surfer GER Bench

Das Asset Class Surfer Portfolio bezieht sich auf eine simple dennoch effektive Strategie. Diese sieht wie folgt aus; Is wird der Investment Ansatz "sell in may and go away but remember to come back in September“ strikt befolgt. Jedoch werden gehaltene Positionen nicht wie herkömmlich verkauft, sondern einfach durch gewisse Hedgings von Mai - September abgesichert. Hierbei kann es sich beispielsweise um Limit Orders oder Optionsscheine handeln. Beispiel: Dax CALL wird zu 100% abgesichert durch kauf eines Dax PUT Optionsschein mit einer Laufzeit von 4-6 Monaten (Mai - September). Outcome 1: Verfall des Optionsscheins (wie in 75%-80% aller Fälle). Outcome 2: „Versicherung“ greift, Portfolio bzw. laufende Position wird zu 100% gesichert. Mit diesem Wikifolio kann dieser Handelsansatz also ganz leicht verfolgt werden ohne selbst aktiv zu werden. Da sich das Portfolio strikt auf den DAX konzentriert kann mit diesem Wikifolio im Optimalfall die Bestmöglichste Performance des Index abgestaubt werden, während die „Dürrephase“ ausgeblendet wird.