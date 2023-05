Konsumaktien - diversifiziert

Das wikifolio soll in Konsum-Aktien investieren und in zwei unterschiedliche Schwerpunkte aufgeteilt sein: Rund 2/3 des Portfolios soll in wachstumsstarke, konsumentennahe Unternehmen investieren, die noch am Anfang ihrer Entwicklung stehen und sich durch einen hohen Grad an Digitalisierung sowie überdurchschnittliches Wachstum auszeichnen. Rund 1/3 soll in etablierte und stabile konsumentennahe Unternehmen investiert werden, die sich durch solide Margen, eine langjährige Historie und weniger Volatilität auszeichnen. Gehandelt werden sollen grundsätzlich europäische und amerikanische Werte (vorwiegend im Bereich über 200 Mio. € Marktkapitalisierung). Die durchschnittliche Haltedauer der Aktien soll eher langfristig sein, einzelne Aktien sollen in der Regel nicht mehr als 10% Gewichtung im Portfolio einnehmen.