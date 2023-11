ShortGrowth I LongProfits Wie der Name schon sagt ist die grundsätzliche Idee hinter diesem wikifolio, kurzfristige Gewinne einzustreichen und diese dann langfristig zu reinvestieren. Das Ziel ist dabei die kurzfristigen Gewinne, durch einige Unternehmen die aus meiner Sicht gerade ein großes Wachstumspotenzial haben oder durch einen Hebel zu erzielen. Mögliche Gewinne aus diesen kurzfristigen Anlagen werden z. T. in ETFs investiert. Diese bieten aus meiner Sicht mehr Sicherheit und ich plane in die ETFs langfristig zu investieren. Die Entscheidungsfindung kann sowohl durch Fundamentalanalyse, als auch technischer Analyse der Unternehmen erfolgen, wie z. B. Branchenanalysen, Zeitzyklus und Wirtschaftszyklusbetrachtung. Zudem können Nachrichten, Flow und weiche Faktoren in die Entscheidung mit einfließen.