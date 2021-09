Dynamisch nachhaltig

Handelsidee

Dieses wikifolio soll einen Teil der Entwicklung hin zu einer nachhaltigeren, globalen Welt abbilden. Die ausgewählten Positionen orientieren sich im Wesentlichen an entsprechenden Kriterien und umfassen nicht nur klassische "grüne" Positionen, denn auch z.B. Krypto-Währungen oder virtuelle/digitale Entwicklungen gehören zur Gesamtdynamik.

Da dieser Ansatz unterschiedliche Marktsegmente berührt und teilweise junge Unternehmen einschließt, soll die Handelsstrategie sowohl fundamental wie auch technisch angelegt sein. Auf diese Weise soll der zu erwartenden Volatilität begegnet werden.



Handelsstrategie:

1) Langfristig:

Ein größerer Teil der Positionen wird durch Kriterien nach Susan Levermann ausgewählt, in der Überarbeitung von Petra Wolff. Diese Kriterien orientieren sich wesentlich an Fundamental-Daten und langfristiger Entwicklung. Positionen dieser Art sollen der Stabilisierung des wikifolio dienen.



2) Mittel-/kurzfristig:

Ein weiterer wesentlicher Teil der Positionen soll sich aus technischer Analyse ergeben und der Dynamisierung des wikifolio dienen. Die technische Analyse erfolgt grundsätzlich durch drei Filter:

a) Fibonacci-Ratios: Diese dienen hier generell zur Orientierung an der momentanen Kursposition und dem Analysieren von Unterstützungs- und Widerstandszonen.

b) IKH (Ichimoku-Kinko-Hyo): Anhand dieses Systems wird meist der Trend abgeleitet. Die grundlegenden Bedingungen des IKH sind hier nach persönlicher Präferenz in kurzfristigere Fibonacci-Werte geändert.

c) EMA-Zeitebenen: Um die mittelfristige Tendenz stabiler zu analysieren werden als 3. Punkt verschiedene gleitende Durchschnitte auf unterschiedlichen Zeitebenen einbezogen.



Das Handelsspektrum umfasst neben Aktien auch ETF/ETP in den unterschiedlichen globalen Märkten. Aus ethischer Perspektive wird der chinesische Markt im Wesentlichen ausgeschlossen.