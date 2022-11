efeu_eleven

Die Strategie muss nur einmal im Monat (am 1.) kontrolliert und evtl. umgeschichtet werden. Sie setzen jeweils auf die stärksten Sektoren, die sich in einem Aufwärtstrend befinden. Dies ist aktuell nur noch der Energiesektor - alle anderen Sektoren befinden sich nun im Abwärtstrend. Das frei werdende Kapital wird in kurzlaufende US-Anleihen investiert. Diese werfen in den USA mittlerweile wieder zwischen 3-4% Zinsen ab und sind daher eine Alternative für institutionelle Anleger geworden, die große Summen sicher anlegen müssen. Im Vergleich zur Anlage im Euro erscheint die Anlage im US-Dollar zudem aus folgenden Gründen gerade attraktiv: 1. Die USA bietet um etwa zwei Prozent höhere Zinsen als der Euro-Raum 2. der Dollar hat derzeit einen Aufwärtstrend relativ zum Euro, der von einigen Problemen geplagt ist, z.B. der Energiekrise sowie dem Krieg in der Ukraine.