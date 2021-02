ESG mit Diversitaet

Handelsidee

Mit diesem wikifolio soll nur in Aktien der Unternehmen investiert werden, die ihre Geschäftstätigkeit hinsichtlich ökologischer, ethischer, sozialer und unternehmerrischer Verantwortung positiv ausrichten. Neben diesen ESG Kriterien (ESG = environmental, social, governance) wird auch auf die weiter gefassten 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDG = sustainable development goals) der Vereinten Nationen (UN) geachtet. Die Auswahl der einzelnen Titel soll anhand eigener Recherchen erfolgen. Über die genannten Kriterien hinaus wird auf fundamentale Analyse, qualitative und quantitative Merkmale der Unternehmen, sowie relative Stärke geachtet. Als Informationsquelle sollen bevorzugt Börsenportale und Unternehmenberichte genutzt werden.

Anhand der eigenen Einschätzung der globale Branchenentwicklung und der Geschäftsklima-Indices wird die Investitions- vs. Cash-Quote bestimmt. Bei hoher Investitionsquote wird in der Regel in mehr als 25 Aktien investiert. Bei erhöhtem Cash-Bestand wird diese Zahl unterschritten. Es wird angestrebt die Positionsgröße einer Aktie nicht über 10% anwachsen zu lassen um das Einzelrisiko zu begrenzen.



Das Anlageuniversum soll breit gestreut werden über weltweite Regionen, Währungen und Investmentbereiche.



Der Anlagehorizont soll grundsätzlich mittel- bis langfristig ausgerichtet sein. Seltener können auch kurzfristige Chancen genutzt werden. mehr anzeigen