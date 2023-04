Fallen Angels - High Potential

Dieses Wikifolio geht der Strategie nach in große etablierte Unternehmen zu investieren, die vor einem Investment (stärker) gefallen sind. Dabei wird versucht bei einer möglichen Trendwende früh einzusteigen, um so ein möglichst hohes Potential zu nutzen. Es wird primär in günstig bewertete Aktien (nach KGV, KBV etc.) investiert, die vorzugsweise auch unter sogenannten Dividendentiteln fallen. Dabei spielt die Branche und das Herkunftsland der Aktien & ETFs eine untergeordenete Rolle. Der Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig gesehen. Es werden Nachkäufe der Aktien bei gesunkenem Wert getätigt, um so einen niedrigeren Einstiegskurs zu erhalten.