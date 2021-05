Handelsidee

Eine Langzeit-Anlage und Handelsstrategie um die Vorteile aus investieren, aktiven handeln und rebalancing zu vereinen.

Dieses Wikifolio wird regelmäßig aktiv gehandelt und rebalanced. Die Handelsstrategie ist der Aufbau eines diversifizierten Portofolio aus ETF Klassikern. Mit einer freien Liquidität von 20% kann auf günstige oder überteuerte Marktlagen reagiert werden.

Die Core-Strategie sind die drei ETF‘s auf die Welt (25%), die aufstrebenden Nationen (10%) und Tech (15%). Sie bilden das „Fundament“ des Portfolios und profitieren gerade in wirtschaftsstarken Jahren.

Die übrigen 35% teilen sich wie folgt auf, 5% Kapital fließen in Gold, 5% in Silber und 2,5% in den Batterierohstoff, 10% fliessen in BTC und Bllockchain ETF`s. Dieser Teil der Strategie wirkt als Hedge. Die übrigen 15% in sogenannte REITS. Die relativ hohen Dividenden aus dem Immobilienmarkt lassen das gesamte Portofolio von Ausschüttung zu Ausschüttung wachsen.



Mit diesem Wikifolio bekommen Sie ein Komplettpaket. Ein Zertifikat mit allen elementaren Bausteinen. Eine eingebaute Absicherung, Wachstumschancen, regelmäßige Renditen und die Chance auf die Kirsche. Durch die Trading Aktivitäten mit 20% der aktuellen Balance ist zusätzliches Gewinnpotential gegeben.

Um Ihnen als Anleger die Angst vom Trading zu nehmen erläutere ich die Trading Rules. Der maximale Stopp Loss liegt bei max. 2% per Trade bei einem max. daily drawdown von 5%, diese Parameter reduzieren die Wahrscheinlichkeit der Kontoliquidation signifikant.

Eine Servicegebühr von 20% erhebe ich als Aufwandsentschädigung für die Mühe und Zeit die ich in dieses Wikifolio investiere, hierfür bitte ich um Verständnis. Es ist das Ziel mit kalkuliertem Risiko aktuelle Trading Ideen zu realisieren und einen langen Track Record zu schreiben. Ich hoffe auf eine gute Zusammenarbeit und bleiben Sie gesund.

Sollten Sie fragen an mich bezüglich meiner Handelsidee haben, schreiben Sie mich doch gerne an.



mehr anzeigen