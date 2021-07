Growth Winners Low Carbon Global

Handelsidee

Das Portfolio soll einer quantitativen Growth-Strategie folgen (long-only) und in Werte investieren, die möglichst ein zuverlässiges fundamentales Wachstum aufweisen. Aus Gründen der Nachhaltigkeit soll dieser Ansatz nicht in Werte mit sehr großem Carbon Footprint investieren (absolute CO2/CO2e Emissionen gewichtet zur relativen Größe des Unternehmens).



Das Ausgangsuniversum sollen alle mittels wikifolio investierbaren, hinreichend liquiden, öffentlich gehandelten weltweiten Aktien bilden (angestrebter Fokus: All Caps Welt mit Übergewichtung in Nordamerika). Finanzwerte sollen dabei aufgrund grundsätzlich unterschiedlicher Finanzkennzahlen und Bewertungskriterien ausgeschlossen werden. Als Benchmark kann sich der MSCI World Growth anbieten, wobei mit diesem wikifolio das Ziel verfolgt wird, eine wesentliche Outperformance mit ebenfalls positiver Sharpe-Ratio zu erzielen.



In einem ersten Schritt sollen finanziell schwach aufgestellte Unternehmen aus dem Universum aussortiert werden. Es folgt ein Ranking und Filtering gemäß historisch validierter Wachstumskennzahlen, welches das Zielportfolio definieren soll. Ein Verkauf von Portfolio-Constituents soll im Falle von finanziellen/bilanziellen Risiken der betreffenden Portfolio-Company in der Regel monatlich, im Falle von Fundamental-/Valuation-Kriterien in der Regel frühestens nach dem ersten abgeschlossenen rollierenden 12-Monatsintervall stattfinden. Es wird angestrebt, ein (Teil-)Rebalancing nach internen Gewichtungskriterien bei Bedarf, in der Regel jedoch monatlich, durchzuführen.



Die quantitativen Markt- und Fundamentaldaten für alle Analysen und zur Entscheidungsfindung stammen von einem kommerziellen, weltweit führenden Handels- & Bilanzdatenanbieter.



Das wikifolio soll auf einen überwiegend mittel- bis langfristigen Anlagehorizont ausgelegt sein. Growth-Strategien generell können je nach Marktzyklusphase - bis hin zu mehreren Jahren - hinter dem Markt zurückbleiben. mehr anzeigen