Gruene-Zukunft

Handelsidee

unter dem Gesichtspunkt das es das Ökologische Gleichgewicht unserer Erde zu erhalten gilt, investiere ich in Grüne-Zukunft in Werte, welche nachhaltig, ökologisch sinnvoll oder in Erneuerbaren Energieen tätig sind.

Betrachtung finden auch Werte, welche vermeintliche Megatrends der Zukunft darstellen und so zu einer Resoucenschonenden Industrialisierung beitragen können. Der Anlagehorizont ist auf langfristig ausgelegt. mehr anzeigen