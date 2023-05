Das wikifolio Innoxx Global soll ein diversifiziertes Investment in Aktien anstreben, das Marktchancen nutzten soll, um langfristig eine gute Performance zu erzielen. Es soll in etablierten Unternehmen investiert werden, die nachhaltige Wettbewerbsvorteile aufweisen. Unternehmen mit Wachstumspotenzial und Nebenwerte mit einem bewährten Geschäftsmodell sollen auch Bestandteile des Portfolios sein. Bis zu 20 % des Portfolios kann als Cash-Reserve gehalten werden, um bei günstiger Marktlage nachzukaufen oder weitere Aktientitel, die die o.g. Bewertungskriterien erfüllen, in das Portfolio aufzunehmen.