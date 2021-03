Lucky Retirement

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

Heute starte ich mit meinem ersten WIKIFOLIO und habe mich zum Kauf der Positionen entschieden an die ich langfristig glaube. 75/25 ist dabei in etwa mein Split zwischen Einzelwerten & ETFs, d.h. im Umkehrschluss ein verhältnismäßig "hohes" Risiko bei den Einzelwerten aber wie erwähnt glaube ich an jeden einzelnen Wert und vor allem die Zukunftsperspektiven der Unternehmen. Neben vielen Tech-Werten habe ich natürlich auch diversifiziert, d.h. sowohl Consumer/Retail-Werte als auch Pharma & Banking mit ins Portfolio aufgenommen. Und zum Thema "Markettiming" halte ich es wie die Großen der Branche; "Jeder nichtinvestierte Tag ist ein verlorener Tag" 😉