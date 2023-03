Matrix Invest

Das „wikifolio“ soll hauptsächlich in ETFs und Aktien investieren, den überwiegenden Anteil sollen dabei ETFs ausmachen. Die Haltedauer der Positionen soll überwiegend langfristig sein. Im Fokus steht die Investition in unterschiedliche Länder und verschiedene Branchen. Zu starke Abhängigkeit von einzelnen Bereichen/Branchen soll vermieden werden, um eine breite Streuung der Investition zu erreichen und ein Klumpenrisiko bei branchenspezifischen Krisen wie zum Beispiel Finanz-, Corona- oder Länderkrisen, zu vermeiden. Es ist eine Zusammensetzung der Titel aus folgenden Bereichen/Branchen: Werkstoffe/Rohstoffe, grüne Energy, Technologiewerte, Gesundheit, Finanzen usw. sowie unterschiedlichen Ländern/Kontinenten wie USA, Europa, Australien, Kanada usw.. Außerdem soll ca. 10% in Dividenden-ETFs investiert werden.