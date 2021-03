Diversifiziert mit Fokus Europa

Handelsidee

Die Idee ist durch Auswahl von Einzelaktien mit einer Mischung aus Wert- und Wachstums-Aktien mit dem Schwerpunkt Europa eine gute und nachhaltige Wertentwicklung zu erlangen. Gering kapitalisierte Aktien mit Potential, insbesondere aus dem Bereich grüner Technologie, sollen hinzukommen.

Die Anlage in einzelne Werte ist auf Langfristigkeit ausgelegt. Lediglich bei Risiko-. oder Wachstumswerten ist ein erhöhter Turnover möglich.

Die Diversifizierung findet auf drei Ebenen (Anlagestrategie, Regionen und Branchen) statt:

Anlagestrategie (Zielwerte):

Wachstumswerte (25%), d.h. etablierte Werte mit Wachstumsaussichten

Dividendenwerte (50%), d.h. etablierte Werte mit relativ hoher oder erwartbarer Dividende

Ostdeutsche Aktien (7,5%), zur Unterstützung der Wirtschaftsentwicklung in den fünf neuen Bundesländern

Aktien aus besonderen Ländern (7,5%), die z.B. durch strukturelle Probleme Aufholeffekte erhoffen lassen

Risikowerte (5%), d.h. hochspekulative Beimischungen, die hohes Wachstum versprechen

Liebhaberwerte (5%), d.h. Werte, die aus Liebhaberei gehalten werden, aber unterbewertet sind.



Regional: Mit Fokus auf Europa und dort in verschiedene Länder (v.a. Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Griechenland) aber mit Übergewichtung von Deutschland



Branchen: Es wird auf einen guten Mix aus verschiedenen Branchen geachtet.



Keine Einzelaktie sollte mittelfristig mehr als 15% vom Depotwert aufweisen und eine Branche sollte mittelfristig nicht mehr als 20% vom Depotwert ausmachen.



Dividenden werden reinvestiert und zur Restrukturierung genutzt. Gewinne einzelner Aktien werden zumeist laufengelassen oder ggf. für eine Restruktiurierung genutzt. Die Investitionsquote soll mindestens 90% betragen. Schlechte (Börsen-)Phasen werden auch einmal ausgesessen, wenn sich am fundamentalen Zustand des Wertes nichts geändert hat. mehr anzeigen