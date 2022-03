Multi-Asset Investment Low Risk

Handelsidee

Ziel der Strategie ist es ein langfristiges und marktunabhängiges stabiles Wachstum im Depot zu ermöglichen. Dies soll durch ein sinnvolles Gleichgewicht durch gezielte Investments in Aktien, Rohstoffe, Anleihen und Cash ermöglicht werden.



Bei der Strategie kommen nur ETFs, ETCs und vereinzelt Zertifikate ohne Hebel zum Einsatz. Durch konsequente Absicherungsmechanismen und Risikostreuung wird ein Wachstum bei möglichst geringem Drawdown angestrebt.



Fokus wird auf eine moderate aber attraktive Rendite bei möglichst geringen Schwankungen gelegt. Ziel ist es, eine geringere Schwankungsbreite als konventionelle ETF-Investments zu ermöglichen, bei einer ähnlichen Rendite.



Die Umsetzung der Strategie erfolgt vollständig regelbasiert und lieferte in Backtests der letzten Jahrzehnte gute Ergebnisse. Zur Entscheidungsfindung helfen verschiedene Strategien wie Chartanalyse, Makro- und Fundamentaldatenanalyse aber auch Saisonalitäten etc.



Es wird nur in Aktienindizes und nicht in Einzelwerte investiert. Ebenso wird nur in Rohstoffe selbst und nicht in Rohstoffunternehmen investiert.





Das Wikifolio gibt es mit der selben Strategie mit einem Hebel von 5X auch in meinem Profil zu finden. Hierbei wird ein aggressiveres Kurswachstum angestrebt. Es kann es allerdings auch zu höheren Schwankungen kommen. mehr anzeigen