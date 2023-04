Aktienkompass

Die Handelsidee spricht dem "Deep Value" Ansatz. Es wird in Unternehmen investiert, die ein asymmetrisches Chance/Risiko Verhältnis vorweisen. Die Analyse erfolgt über mehrere Ebenen. Auf erster Instanz überprüfen wir anhand selbst-programmierter Indikatoren, ob sich eine Turnaround-Investition lohnen könnte. In zweiter Instanz wird dann das Unternehmen fundamental analysiert. Hierzu zählt es auch Calls, Präsentationen und Financial Statements des Unternehmens zu analysieren. In dritter Instanz wird dann ein Einstiegskurs gewählt und die Aktie gekauft, anschließend wird anhand von Performance des Unternehmens und technischer Analyse auf eine Verkaufsmöglichkeit gewartet.