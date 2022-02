Innovative Private Equity Global

Handelsidee

Das Wikifolio soll in Aktien von Unternehmen investieren, die selber Beteiligungen in vielfältiger Art und Weise an anderen Unternehmen haben und oft auch als aktive Investoren an der Optimierung bzw. den weiteren Aufbau dieser Unternehmen mitwirken, um sie ggfs. zu einem späteren Zeitpunkt mit Gewinn verkaufen zu können.



Im Wikifolio soll sich über die Private Equity-Unternehmen die Möglichkeit ergeben neben Investitionen in Blue Chips auch indirekt diversifiziert in oft sehr innovative Small- und Mid Cap-Unternehmen zu investieren, die zu einem großen Teil am Aktienmarkt (noch) nicht gelistet sind. Es ergibt sich allerdings ein erhöhtes Investitionsrisiko für diese Small- und Mid-Caps, das i.d.R. aber durch das Private Equity-Management nivelliert wird.



Das Wikifolios soll auf mittel- bis langfristige Zuwächse ausgerichtet werden.

Die Standorte der Private Equity-Unternehmen liegen hauptsächlich in Europa und in Amerika. Investiert wird aber global. Dividendenzahlungen finden oft statt, liegen aber nicht unbedingt im Fokus. mehr anzeigen