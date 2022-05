FAMILY OFFICE

Mit diesem Wikifolio soll ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs erzielt werden. Zur Erreichung dieses Ziels werden überwiegend Aktien von Unternehmen erworben, die von einem Mitglied der Unternehmerfamilie geführt bzw. beherrscht werden. Unternehmer gehen im eigenen Unternehmen mit besonderem Herzblut an die Geschäfte. Persönliche Identifikation und eine emotionale Bindung zum Unternehmen sind der Erfolgsgarant. Studien zeigen, dass Unternehmerfamilien deutlich erfolgreicher am Markt sind. Das Anlageuniversum soll überwiegend in Europa sein. Weitere Beimischungen, z.B. USA, sind möglich.