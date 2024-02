PowerTraderGlobal

Die Handelsidee für mein Wikifolio ist, möglichst breit gefächert in verschiedene Anlageinstrumente zu investieren, um Rendite zu erzielen. Dabei werden Aktien, Währungen, Indizes und andere Finanzprodukte gehandelt. Die Entscheidungsfindung basiert auf einer dynamischen Strategie, die sich an aktuellen Markttrends orientiert. Es wird angestrebt, Chancen in verschiedenen Märkten zu nutzen und flexibel auf Marktveränderungen zu reagieren, um die Rendite zu maximieren. Anlagehorizont: Der Anlagehorizont für mein Wikifolio erstreckt sich von ultrakurzfristig bis zu einigen Wochen, abhängig von der Stärke des Trends. Positionen werden gehalten, solange der Trend anhält und sich nicht abschwächt. Dies ermöglicht es, schnell auf Marktbewegungen zu reagieren und Renditemöglichkeiten auszunutzen, während gleichzeitig das Risiko minimiert wird.