RockStox Health and Biotech

Handelsidee

Dieses Wikifolio soll weltweit in Unternehmen mit meiner Meinung nach großem Wachstumspotenzial im Bereich Healthcare und Biotechnologie investieren. Bei der Auswahl der Aktien soll neben der Analyse von betriebswirtschaftlichen Kennzahlen vorallem auf eine herausragende Marktposition geachtet werden. Desweiteren soll ein hoher Spezialisierungsgrad vorhanden sein.



Der Anlagehorizont soll überwiegend mittel- bis langfristig sein. Um in allen Marktphasen flexibel reagieren zu können, ist auch der Einsatz von ETFs (Long- und Short) möglich. Dabei soll die Investitionsquote zwischen ca. 80-100% liegen - in turbulenten Marktsituationen kann sich der Cashbestand auch kurzfristig deutlich erhöhen. mehr anzeigen