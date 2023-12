Simplification

Guten Tag, ich möchte Ihnen in diesem Wikifolio zeigen, dass die Menschen an der Börse immer wieder in alte Muster verfallen. Sei es Angst oder Gier. Das Wichtige hierbei ist aber die Geduld und Erfahrung, wann ich in den Markt einsteige und wann ich ihn verlasse. Um dies in einen Vorteil für Sie zu münzen, verwende ich ETF´s, Hebelprodukte mit geringem Hebel, damit der maximale Draw dawn sehr gering bleibt. Denn auch wenn sich die Dinge an der Börse immer wieder wiederholen, wiederholen sie sich doch immer auf eine nicht bekannte Art und Weise und um darauf vorbereitet zu sein, ist es wichtig nicht allzu große Risiken einzugehen. Ich verwende hauptsächlich die technische Analyse und dazu kommt noch meine Erfahrung aus nunmehr 20 Jahre Portfoliomanagement. Ich freue mich auf Sie und bedanke mich schon einmal im Voraus für Ihr Interesse an meinem Wikifolio.