Quant Value Invest

Handelsidee

Mit meiner Strategie sollen vor allem Aktien aus den USA und Europa

gehandelt werden.

Einzelinvestments in andere Regionen sind aber nicht ausgeschlossen.

Es werden keine Hebelprodukte gehandelt.



Die Aktienauswahl für "mittelfristige bis langfristige" Käufe

findet u.a. in Anlehnung an die „DCF – Discounted Cash Flow Methode“ statt.

Kurzfristige Positionen werden in der Methode "OrderFlow & SwingTrading" vorgenommen.



Hierbei sind folgende Fundamentaldaten beim Kauf einer Aktie entscheidend:



- DCF Analyse anhand der Berechnung des

„NPV – Net Present Value“ & „IRR – Internal Rate of Return“

- überwiegend Mid-Cap & Large-Cap Aktien, vereinzelt auch Small-Cap Aktien

- innovative Unternehmen mit neuen Produkten / neuen Technologien

- Interesse von institutionellen Investoren

- Bei SwingTrades & OrderFlow Trades findet die Chart- & Newsanalyse statt

- Geschäftsberichte, Bilanzen und andere Veröffentlichung des jeweiligen

Unternehmens



Haltedauer der Aktien soll kurzfristig bis mittelfristige sein.



Sofern die gesetzten Preis-Ziele für die jeweilige Aktie erreicht,- /überschritten,- / oder weit unterschritten wurde, wird ein Re-Balancing stattfinden.

Dies bedeutet entweder ein Take-Profit oder Take-Loss Event wird ausgelöst.



Wobei ein Bestand mit den aussichtsreichten Aktien längerfristig gehalten wird. mehr anzeigen