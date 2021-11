Leitindize Dynamisch gehebelt

Handelsidee

Leitindize gehebelt Strategie. Während Bullen-Märkten long Leveraged x2 bis x3. Während Bären-Märkten short -x1 bis -x3. Während Seitwärtsmärkten kein Hebel vorgesehen, parken in MSCI World and/or Commdities (ETCs) and/or Cash. Hebel >2 via Zertifikaten, Leverage 2x, -2x und -1x via Daily Swap Inverse/Leveraged ETF.