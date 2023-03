Grow4Flow_Flow

"Grow4Flow" beschreibt das Prinzip des langfristigen Vermögensaufbaus mit dem Ziel des Erreichens der "finanziellen Freiheit". In der Grow-Phase werden hohe Renditen angestrebt, um vom dann besonders stark ausgeprägten Zinseszins-Effekt zu profitieren und einen raschen Vermögensaufbau zu erreichen. "Finanzielle Freiheit" wird landläufig als Zustand beschrieben und verstanden, in dem man nicht mehr von Erwerbseinkommen abhängig ist, den Lebensunterhalt also rein aus "passivem Einkommen" bestreiten kann. In dieser "Flow"-Phase benötigt man einen möglichst stabilen Cash Flow, um nach erfolgreichem Vermögensaufbau über ein belastbares regelmäßiges Einkommen zu verfügen und das Vermögen idealerweise nicht aufzehren zu müssen. Dieses Wikifolio ist als Kern-Investment für die "Flow"-Phase gedacht. Dementsprechend wird eine möglichst stabile, wenn auch - verglichen mit der volatileren "Grow"-Phase - geringere Rendite angestrebt. Das Vermögen soll idealerweise geschützt und erhalten bleiben, gleichzeitig aber regelmäßige Entnahmen ermöglichen, ohne dabei aufgezehrt zu werden. Bestens geeignet dafür sind Aktien von Unternehmen, die hohe Dividenden ausschütten, dies aber möglichst aus laufenden Erträgen und nicht aus der Substanz tun. Bei der "Jagd" nach hohen Dividendenrenditen sollte man nicht den typischen Fehler machen, die Kursentwicklung der jeweiligen Aktien zu vernachlässigen. Was bringen einem hohe Ausschüttungen wenn der Aktienkurs gleichzeitig kontinuierlich abbaut? Daher wird auch auf "günstige" Bewertung (KGV) und "gesunde" Kursverläufe geachtet. Je nach Marktphase und Zinsniveau können neben Aktien auch zinstragende Wertpapiere oder Absicherungsinstrumente zum Einsatz kommen. Als "Rendite-Booster" können - abhängig vom übergeordneten Zyklus und in begrenztem Umfang - auch Investments im Bereich des Megatrends "Crypto / Digitale Assets" erfolgen.