AAA-ALPHA-X1

Handelsidee ist eine breite Diversifizierung unter Beachtung von neuen Investmentmöglichkeiten wie Krypto u.ä. . Zusätzlich sollen Trends, Trendhandel, Trendumkehr und Trendfolgeansätze (Dow Theorie) als Grundlage dienen. Dazu nutze ich eine revolutionäre Softwarelösung, an deren Entwicklung ich mit beteiligt war. Mit einem kleineren Teil (bis ca. max. 15% des Wikifolios) sollen auch Trading-Positionen eingegangen werden, um im kurzfristigen Bereich (Intraday, Day, Weekly) mögliche Chancen wahrzunehmen. Ziel ist regelmäßiger Basis-Cashflow und es wird eine Ziel-Rendite von deutlich oberhalb 8% +++ p.a. längerfristig angestrebt. Wie bei all meinen wikifolios als long only oder cash Ansatz. (Keine Short-Positionen)