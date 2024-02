Adular Trading Strategy 2.0

Das Adular Trading Strategy Handelssystem wurde in den letzten 4 Jahres komplett überarbeitet = Version 2.0. In diesem Wikifolio ist es geplant Handelsentscheidungen beruhend auf einem Indikatoren basierenden Handelssystem umzusetzen. Aufgrund technischer Indikatoren soll das System automatische Kauf- und Verkaufssignale generieren. Meiner Meinung nach ist der große Vorteil dieses Handelssystems gegenüber anderen Analysemethoden/Anlagemethoden, dass sich das System bei der Anlageentscheidung nicht von der "Außenwelt" (eigenen Meinung) beeinflussen lässt. Long- und Short Signale des Systems sollen mit einem Anlagehorizont von Stunden bis mehreren Tagen für Indizes, Rohstoffe, Währungen (auch Krypto) und Einzelaktien gehandelt werden. Zusätzlich soll das Handelssystem auch Übertreibungssignale (Indikatoren sind an gewissen Extremzonen angelangt) generieren. --> beispielsweise ein Index, Rohstoff, Währung oder Einzelaktie bricht um mehrere Prozent ein, dann ist es geplant die Longseite und umgekehrt zu handeln. Die Handelssignale sollen nach dem eigens entwickelten "Tranchenmodell" umgesetzt werden. Geplant ist, dass ungefähr 25-35% des Kapitals in eine Tranche investiert werden, was den großen Vorteil hat, dass bei einer leicht negativen Entwicklung der ersten Tranche weitere Tranchen erworben werden können (ähnlich Cost Average Effect). Die beschriebene Strategie kann mit ausgewählten Aktien, ausgewählten ETFs, Hebelprodukten und Anlagezertifikaten umgesetzt werden. Hebelprodukte und Anlagezertifikate sollen für die Assetklassen: Indizes, Rohstoffe und Währungen verwendet werden. Zusätzlich sollen für die Unsetzung der Signale auf 2x Long bzw. 2x Short ETFs auf Indizes verwendet werden.