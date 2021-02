Central Asia High Potential

Handelsidee

Was?

Kasachstan, Kirgisistan, Usbekistan, Tadschikistan, Turkmenistan, Mongolei und Westchina!



Warum Zentralasien?

Der Fokus des wirtschaftlichen Interesses verschiebt sich zusehends nach Asien. Dabei haben die meisten vor allem (auch zurecht) Ostasien im Blick. Aber gerade wegen der rasanten Entwicklung in China wird Zentralsien langfristig enorm profitieren und riesiges Potential entfalten können. Stichwort: Neue Seidenstraße!

Die dunklen Zeiten sind vorbei und es bewegt sich definitiv was. Nicht umsonst hat das Handelsblatt schon 2009 erkannt: "Vom Armenviertel zum High Potential".

Zentralasien hat außerdem viele Rohstoffvorkommen und die geographische Lage zwischen Ostasien, Russland, dem mittlerem Osten und auch Europa ist von unschätzbarem Wert. Die kulturelle Vielfalt und die reichhaltige Geschichte der traditionellen Händler und viel Grips wird sich entscheidend positiv auf die Entwicklung auswirken.

Auch politisch läuft die Maschinerie langsam warm. So läuft in Usbekistan seit 2016 ein Reformkurs und in Kasachstan findet ein struktureller Wandel statt. Auch die anderen Staaten und die Mongolei wird in den nächsten Jahrzehnten aufwachen.



Wie sieht die Investmentstrategie aus?

Langfristig und verfeinernd:

Dieses Portfolio ist definitiv ein langfristiges Investment. Dies bedeutet, dass hier anfangs sehr allgemein in die Region investiert wird. Aber parallel wird die Entwicklung sehr genau beobachtet, damit gewisse Tendenzen, Unternehmen und Entwicklungspotentiale ausgemacht werden können und das Portfolio auf diese Weise immer wieder optimiert und verfeinert werden kann. Auf diese Weise wird nichts verpasst, wir stehen stets mitten drin und beobachten den Markt!



