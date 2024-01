Dividenten ETF

Das Dividenden-Momentum Portfolio verfolgt eine langfristige Anlagestrategie, die darauf abzielt, regelmäßige monatliche Dividendenzahlungen zu generieren und gleichzeitig von der positiven Kursentwicklung ausgewählter Exchange Traded Funds (ETFs) zu profitieren. Die Strategie wird einmal jährlich am Jahresanfang durchgeführt, um die besten Performer der letzten 5 Jahre zu identifizieren und das Portfolio entsprechend anzupassen. Hauptziele: Monatliche Dividendenausschüttungen: Die Hauptzielsetzung des Portfolios besteht darin, kontinuierliche monatliche Dividendenerträge zu generieren, um regelmäßige Einnahmen zu sichern. Langfristiges Kapitalwachstum: Das Portfolio strebt nach langfristigem Kapitalwachstum durch die Auswahl von ETFs, die in den letzten 5 Jahren eine solide Performance aufweisen konnten. Handelsstrategie: ETF-Auswahl: Das Portfolio besteht aus 75 sorgfältig ausgewählten Dividenden-ETFs, die verschiedene Branchen und Regionen abdecken. Die Auswahl basiert auf ihrer Fähigkeit, über die letzten 5 Jahre eine stabile und steigende Performance zu zeigen. Jährliche Überprüfung und Anpassung: Einmal im Jahr, zu Beginn des Jahres, werden die Performance-Daten der ETFs der letzten 5 Jahre analysiert. Die besten 3 ETFs mit der besten Gesamtperformance werden ausgewählt, um das Portfolio zu optimieren. ETFs, die nicht mehr den Anforderungen entsprechen, werden durch besser abschneidende ersetzt. Ausschüttungsfrequenz: Besonderes Augenmerk wird auf ETFs mit einer vierteljährlichen Ausschüttungsfrequenz gelegt, um die regelmäßigen monatlichen Dividendenzahlungen zu maximieren. Risikodiversifikation: Das Portfolio strebt eine breite Diversifikation an, um das Risiko zu minimieren. ETFs aus verschiedenen Branchen, Regionen und Anlageklassen werden berücksichtigt, um die Gesamtportfolioperformance zu stabilisieren.