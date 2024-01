GreenFuture-Leaders

Das Ziel dieses Wikifolios besteht darin, ein einzigartiges Investmentportfolio zu entwickeln, das sich ausschließlich auf nachhaltige Unternehmen konzentriert, welche einen echten Beitrag zur Verbesserung der Welt leisten. Anstelle der Nutzung herkömmlicher ESG-Fonds, die oft die tatsächliche Nachhaltigkeit eines Unternehmens nicht angemessen abbilden, basiert die Auswahl der besten Investments auf einer tiefgreifenden, individuellen Analyse. Die Überzeugung liegt darin, dass wahre Nachhaltigkeit über bloße Renditen hinausgeht. Die Anlagestrategie umfasst Aktien und gegebenenfalls ausgewählte ETFs. Es wird bewusst auf altbekannte ESG-Kriterien verzichtet, da diese oft zu irreführenden Bewertungen führen, wie zum Beispiel Rüstungskonzerne, die ein A-Rating erhalten können. Da ich als Mensch auch fehlbare Einschätzungen treffen kann, lege ich großen Wert auf Austausch und konstruktives Feedback von der Anlegergemeinschaft. Durch diesen Austausch bin ich in der Lage, kontinuierlich neue Unternehmen zu entdecken und bestehende Positionen zu hinterfragen und anzupassen, falls sie sich als zu optimistisch erweisen. In einer Welt, in der viele große ETF-Anbieter aufgrund finanzieller Interessen nicht immer die nachhaltigsten Unternehmen in den Vordergrund stellen, bietet mein Portfolio eine authentische, transparente Alternative für Anleger, die sich für echte Nachhaltigkeit und Weltverbesserung einsetzen möchten. Zusammen können wir eine bessere Zukunft gestalten, indem wir in die Unternehmen investieren, die diese Vision teilen und vorantreiben.