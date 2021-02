Mitten im Markt

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

Ich habe Kryptowährungen dazu gekauft, da diese eine neue und ertragreiche Assetklasse darstellen. Ohne die Blockchain wird es keine Zukunft geben, soviel ist sicher. Zugleich stehen an den Rohstoffmärkten die Ampeln auf Grün. Der gute bisherige Verlauf der Assetpositionen im Portfolio wird sich auch in Zukunft fortsetzen, so die Annahme.