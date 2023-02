Den DEUS Kurzfristhebel umlegen

Meine Daytrading Idee wird in diesem wikifolio abgebildet. Es soll der Verlauf von Deutschen und US Amerikanischen Aktienindizes anhand von Charttechnik analysiert und dann anhand von Hebelzertifikaten gehandelt werden. Es ist beabsichtigt, hier bevorzugt die Long Richtung zu handeln, in bärischen Marktphasen ist aber auch der Einsatz von Short Produkten möglich. Die Haltedauer der meisten Positionen ist kurz- bis mittelfristig geplant, d.h. in der Regel Minuten bis Stunden, aber auch Tage. Ein Teil des wikifolios kann auch längerfristig in Zertifikate investiert werden.