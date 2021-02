Primofolio

Handelsidee

In das Dachwikifolio sollen ausschließlich Wikifolios aufgenommen werden, die seit mindestens 5 Jahren bestehen, eine jährliche Performance von durchschnittlich 15 % oder mehr aufweisen und deren Risikofaktor im grünen Bereich liegt. Es wird angestrebt, in den Wikifolios längerfristig investiert zu sein. Es kann auch in mehrere Wikifolios eines Traders investiert werden, wenn sie die Voraussetzungen erfüllen. Ich behalte mir vor, auch eines meiner eigenen Wikifolios aufzunehmen, selbst wenn dieses die Anlagekriterien nicht erfüllt. Sein Anteil am Dachwikifolio darf dann jedoch maximal 5 % betragen. mehr anzeigen