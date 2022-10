wikifolio-Automat: einmal im Monat wird das an Position 1 gerankte wikifolio gekauft - und das am niedrigsten gerankte wieder verkauft, Maximal 10 wikifolios im Bestand, am Anfang wird immer nur eines mit 10% des Startbudgets dazugekauft. Ich bin selbst in selbst ausgewählte wikifolios investiert und ich will sehen, ob es auch besser geht, als mit "willkürlicher" bzw. zufälliger Auswahl. Die Auswahl ist beschränkt auf investierbare wikifolios OHNE Hebelprodukte, darf aber aber ansonsten das gesamte wikifolio-Universium umfassen. Letztlich ist das auch ein Test der Rankingfunktion! Man teile mir bitte mit, wenn es eine solche langfristige Auswertung bereits gibt, ich habe nichts gefunden.