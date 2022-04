Handelsidee

In dem Wikifolio Strong Dogs of the Nasdaq soll in Starke und qualitative Aktien des Nasdaq 100 Investiert werden.



Werte, auf die geachtet werden:

* Wachstum

* Momentum

* Qualität

*Value

* Technische Analyse

* Fundamentale Analyse



Das Ziel des Wikifolios ist es eine langfristige und konstante Überperformance gegen den Nasdaq 100 zu schaffen. Da dies nur mit einer sehr geringen Anzahl an gehaltenen Werten möglich ist, werde ich immer nur in einige wenige, aber sehr qualitative Aktien investieren. mehr anzeigen