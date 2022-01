Next-Gen Internet

Handelsidee

Es soll in den Themenbereich Internet investiert werden, insbesondere aus den Teilbereichen E-Commerce, Cloud Computing, Cybersecurity, Blockchain, Internet of Things, Big Data, soziale Medien und Streaming. Der Fokus steht dabei auf den führenden oder innovativsten Firmen aus den jeweiligen Bereichen.



Hierbei soll ein überwiegend langfristiger Anlagehorizont angestrebt werden. Bei der Entscheidungsfindung sollen ausgesuchte Kriterien der Fundamentalanalyse Beachtung finden. Bevorzugt werden Firmen, die ihre Gewinne re-investieren anstatt in Form von Aktienrückkäufen oder Dividenden auszuzahlen. Bis zu 30 Aktien von vorwiegend weltweit tätigen US-Unternehmen sollen gekauft werden. Die angestrebte Investitionsquote liegt grundsätzlich bei ca. 90-100% bei einem eher langfristigen Anlagehorizont. mehr anzeigen