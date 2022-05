Forever Welt-Schwerpunkt EU-ESG

Dieses Wikifolio soll in Aktien von Unternehmen weltweit investieren, die in ihrem Bereich langfristig bereits erfolgreich sind bzw. voraussichtlich sein werden. Der Schwerpunkt liegt auf europäischen Aktien, für eine weitere Diversifizierung wird jedoch auch weltweit nach Unternehmen gesucht, die - ein solides Geschäftsmodell haben - Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die auch in Zukunft immer gefragt sein werden - eine starke Marktstellung und / oder Preissetzungsmacht haben - eine hohe Ertragskraft aufweisen - ausgesprochen zuverlässige Dividendenzahler sind Es soll hierbei eine gesunde Mischung aus Small Caps und Blue Chips erreicht werden. Es soll versucht werden, die entsprechenden Aktien möglichst langfristig, dem Wikifolio-Namen nach im Idealfall für immer, zu halten, um auch zusätzlich von den Dividendenzahlungen zu profitieren. Trotzdem erfolgt eine regelmäßig Neubewertung und Überwachung der Investitionen, die auch in kürzeren Haltedauern resultieren können, wenn die Rahmendaten sich verändern. Es soll versucht werden, tendenziell unterbewertete Aktien zu identifizieren und an deren Wertentwicklung zu partizipieren. Die Bewertung der Aktien erfolgt hierbei hauptsächlich nach den Kriterien: - solide und nachhaltige Dividendenstrategie - kleines KGV - hohe Eigenkapitalquote - hohe EBIT-Marge - hohe Eigenkapitalrendite - ESG - Kriterien Zusätzliche weitere Punkte werden in die Entscheidungsfindung mit einbezogen. Es soll versucht werden, das Wikifolio mit ruhiger Hand zu führen und dieses breit zu diversifizieren. Aufgrund der zum Zeitpunkt der Auflegung des Wikifolios problematischen bzw. nicht möglichen Buchung von US-Dividenden (Quellensteuer auf Derivate) werden diese Unternehmen durch ETF mit europäischem Fondsdomizil (in der Regel Irland) abgebildet.