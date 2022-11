ETF-Werte Highscore Leaders

Dieses wikifolio handelt ausschließlich börsengehandelte Indexfonds (ETF's). Dabei soll in einer bewusst chancen-orientierten Ausrichtung gezielt in hoch-performante Titel investiert werden, die aktuelle Markt-Trends widerspiegeln. Gleichzeitig soll eine flexible Cash/Investitionsquote mit mehreren Mechanismen zur Verlustbegrenzung kombiniert werden. Es wird beabsichtigt, das wikifolio regelmäßig zu überprüfen und ggf. anzupassen, mitunter auf wöchentlicher Basis. Auswahl und Performance-Optimierung: Es wird ausschließlich nach thesaurierenden ETF's gefiltert mit überdurchschnittlicher Rendite und geringer Volatilität (bezogen auf das letzte Jahr) sowie intaktem kurzfristigem Momentum (bezogen auf die letzte Woche, den letzten Monat und das letzte halbe Jahr). Ein Algorithmus berechnet einen Score und wählt maximal ca.10 Titel zum Kauf aus, wobei die individuelle Gewichtung im wikifolio auch höher oder geringer als 10% ausfallen kann. Aufgrund der eher spekulativen Positionierung sollen zum Zwecke der Performance-Steigerung bewusst auch Klumpenrisiken akzeptiert werden. Es kann also temporär zu einer starken Gewichtung ähnlicher Regional- oder Themen-ETF's kommen, die entsprechende Kursgewinne verzeichnet haben. Absicherung: Kandidaten mit meines Erachtens unattraktivem Sharpe Ratio (kleiner als 1,0) bezogen auf das letzte Jahr sind von der Betrachtung von vornherein ausgeschlossen. Bei bestehenden Titeln soll ein Unterschreiten dieser Schwelle als Verkaufssignal gelten. Zusätzlich ist geplant, bei bestehenden Positionen relative Kursverluste (bezogen auf den Einstiegspreis bzw. das letzte relative Kursmaximum) ähnlich einen Trailing-Stop grundsätzlich auf -15% zu begrenzen. Es wird eine überwiegend kurze Haltedauer angestrebt. Beim Erreichen der oben genannten Verkaufskriterien können Positionen jederzeit aufgelöst und ggf. ersetzt werden. Finden sich gar keine geeigneten Kandidaten zur Investition, kann die Cashquote auch flexibel auf bis zu 100% erhöht werden.