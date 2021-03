1A Allrounder Aktien

Handelsidee

In diesem Wikifolio wird sehr breit in über 50 Aktien investiert ohne Branchen Schwerpunkt um das Risiko der Aktienanlage zu reduzieren. Meine Spezialität sind sehr kleine Unternehmen, aber auch Dividendenwerte und zur Ergänzung kommen große Unternehmen ins Depot. Gerne auch Weltweit.



Das Wikifolio wird mit bedacht als Langfristinvestment verstanden und soll auch für Börsenneulinge geeignet sein. Es zählen für mich mehr Fundamentaldaten wie reine Spekulation. Mit Optionsscheinen sichere ich zum kleinen Teil Turbolenzen an der Börse ab.



Meine Informationen bekomme ich aus Veröffentlichungen der Unternehmen, aber auch verschiedene Webseiten, Magazinen und Gesprächen mit anderen Investoren. mehr anzeigen