Factor Global ESG Leaders Halal

Handelsidee

Das vorliegende strebt an, ca. 50 Aktien aus Industriestaaten abzubilden, die folgende Kriterien abdecken:

-Nachhaltigkeit (ESG Leaders)

-Faktor Quality und / oder Momentum

-Scharia konformes Investment



Zur Definition der in Frage kommenden Aktien wird ein mehrstufiges Screening durchgeführt. Ausgangspunkt bilden zunächst die im MSCI World befindlichen Werte. Ein Einzelwert sollte 5% des Gesamtportfolios nicht überschreiten, die 10 größten Einzelwerte ca. 30-35% des Gesamtportfolios abdecken.



ESG Leaders: In einem ersten Schritt sollen lediglich Unternehmen berücksichtigt werden, die im Vergleich mit der Konkurrenz aus ihrem Sektor über ein hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung (ESG) verfügen. Auch Unternehmen, die eine Beteiligung in einem der folgenden Industriezweige haben oder dort gemäß der MSCI ESG Leaders Kriterien bestimmte Schwellenwerte überschreiten, sollen ausgeschlossen werden: MSCI Kontroversen Score, Atomkraft, Kohle, Öl & Gas, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Konventionelle Waffen, Kontroverse Waffen, Nuklearwaffen, Zivile Schusswaffen.



Von diesen Unternehmen sollen in das Wikifolio lediglich die Unternehmen aufgenommen werden, die die Voraussetzungen des Faktors Quality und / oder Momentum aufweisen. Zur Erfüllung des Faktors Quality zählen eine hohe Eigenkapitalrendite, ein geringer Verschuldungsgrad und stabiles Gewinnwachstum. Unternehmen, die den Faktor Momentum erfüllen, sind insbesondere Titel die in den vergangenen sechs bzw. zwölf Monaten Kursanstiege verzeichnen konnten.



Alle übrig gebliebenen Werte müssen noch einen letzten Filter bestehen, und zwar, dass Sie den Anlagegrundsätzen der Scharia entsprechen.



Der Anlagehorizont ist langfristig. Es wird angestrebt, alle drei Monate ein neues Screening durchzuführen, um gegebenenfalls Werte, die suboptimal performen oder mindestens einen der o.g. Voraussetzungen nicht mehr erfüllen mit einem adäquaten Ersatz auszutauschen. mehr anzeigen